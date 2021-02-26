Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Студия Milestone совместно с компанией Mattel разрабатывает игру на основе франшизы Hot Wheels. Об этом 26 февраля сообщил портал DSOGaming.

Она будет называться Hot Wheels Unleashed, разработчики объявили, что релиз запланирован на 30 сентября 2021 года. В Milestone отметили, что геймерам будут доступны как однопользовательский, так и многопользовательский режимы. Студия выложила в сеть трейлер, в котором показала концепцию игры.

Напомним, Hot Wheels — это принадлежащий Mattel бренд, под которым она выпускает модели не существующих в реальности автомобилей, выполненные в масштабе 1:64. Кроме них компания продаёт наборы с игровыми трассами.

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