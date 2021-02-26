Москва, , 13:15 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сомневается, что гарантии сохранности добровольных накоплений вернут доверие к пенсионной системе, передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

«Гарантии сохранности добровольных пенсионных накоплений, о которых говорят в ЦБ, едва ли смогут вернуть доверие россиян к идее накопительной пенсии и пенсионной системе в целом. Даже если по аналогии со страхованием вкладов государство будет страховать добровольные пенсионные накопления в размере 1,4 млн рублей, то это едва ли сможет вернуть доверие граждан», — рассуждает Миронов.

Гарантирование пенсионных добровольных накоплений не вызовет ни у кого интереса, уверен парламентарий.

«Если речь идёт о пенсии, то люди откладывают эти деньги на десятки лет, и что станет с суммой в 1,4 млн рублей через 20−30 лет при инфляции хотя бы в 5%? Что будет с самой гарантией через 20−30 лет, не заморозят ли и эти накопления? Что будет в старости с теми, кому заработка хватает только на самое необходимое и откладывать на пенсию нечего? А это две трети работающих россиян!» — подчеркнул депутат.

Разработка законопроекта о гарантировании средств, которые граждане добровольно копят в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (СГПУ НПО), запланирована на 2022 год, пишут «Известия».

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