Баку, , 13:23 — REGNUM В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе стороны конфликта находились в контакте с помощью президента России Владимира Путина. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Во время войны неоднократно мы были в контакте», — сказал он.

При этом азербайджанский лидер подчеркнул, что между ним и премьер-министром Армении Николом Пашиняном не было и нет прямого контакта.

«Но через президента (России Владимира) Путина мы передавали друг другу разные месседжи», — уточнил Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев, что он считает, что России не нужно участвовать в модернизации вооруженных сил (ВС) Армении.