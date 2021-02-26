Владимир, , 13:14 — REGNUM Во Владимирской области 26 февраля подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 27 тыс. 166 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 24 тыс. 163 пациента, в том числе 125 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 858 человек.