Владимир, 26 февраля 2021, 13:14 — REGNUM Во Владимирской области 26 февраля подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 27 тыс. 166 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 24 тыс. 163 пациента, в том числе 125 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 858 человек.