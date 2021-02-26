Нижний Новгород, , 13:14 — REGNUM Три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По словам главы региона, два человека не получили серьезных повреждений — у них раны от осколков стекла.

Извлечённую из-под завалов молодую женщину госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. У нее зафиксированы термические ожоги.

Продолжаются поиски ещё одного человека, находящегося под завалами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в пристрое к корпусу №2 дома №3 по Мещерскому бульвару в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа. Эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

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