Москва, , 13:13 — REGNUM Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс заявил, что хотел бы провести поединок с российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко. Об этом 26 февраля сообщает «Р-Спорт».

"Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Фёдором Емельяненко, это был бы отличный выставочный бой», — сказал Джонс.

Он добавил, что готов провести бой, если будет хорошее предложение, а если нет, то останется тренером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фёдор Емельяненко объявил о возобновлении тренировочного процесса после болезни.

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