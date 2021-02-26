Бишкек, , 13:13 — REGNUM Пандемия коронавируса оказала шоковое воздействие не только на экономику Киргизии, но и на мировую экономику в целом. Об этом заявила кандидат экономических наук Дамира Конокбаева, выступая на организованной фондом «Евразийцы — новая волна» онлайн-конференции.

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По ее словам, впервые за последние восемь лет ВВП страны Киргизии снизился сразу на 8,6%.

При этом в промышленности темп роста снизился на 7,5%, хотя в предыдущие годы в отрасли наблюдался рост от 5,1% до 35,9%. В сельском хозяйстве объемы производства выросли лишь на 1,1%, тогда как ранее в отрасли наблюдался рост от 2,2% до 6,2%. В сфере услуг отмечено замедление на 10%, а в предыдущие годы был рост от 2,8% до 4,8%.

Наиболее сильный спад произошел в сфере строительства — темп роста в этой отрасли снизился сразу на 15,9%, а в прежние годы в ней наблюдался рост от 7,8% до 27,1%.

Эксперт отметила, что это произошло, поскольку из-за карантинного запрета на территорию республики не могли въехать сотрудники подрядных иностранных компаний. Также закрытие границ ограничило поставки строительных материалов и запчастей на машины и оборудование.

Также Конокбаева обратила внимание на то, что в декабре минувшего года уровень инфляции в Киргизии достиг 9,7%.

«Цены растут, уровень жизни большинства населения падает. Особенно сильно по киргизстанцам бьет рост цен на продукты питания, вызванный сокращением поставок растительного масла, муки, сахара из России и Казахстана», — резюмировала она.