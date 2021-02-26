Ульяновск, , 13:12 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор бывшему руководителю муниципального предприятия Мелекесского района, которого обвиняли в незаконном получении дохода из-за отсутствия у организации соответствующей лицензии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстал экс-руководитель МУП «Очаг». По данным надзорного ведомства, зная, что у муниципального предприятия не было лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов третьего класса опасности, он отдал распоряжение организовать работу по производству, передаче и распределению тепловой энергии.

В прокуратуре отмечают, что за данные услуги населению и юрлицам начислялась плата за коммунальные услуги, в результате с сентября 2016 года по февраль 2018 года незаконно получено свыше 34,6 млн рублей дохода.

Суд признал экс-руководителя предприятия виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии»). Ему назначено 150 тыс. рублей штрафа. В ведомстве отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Димитровграда Ульяновской области заинтересовалась предоставлением муниципальным унитарным предприятием многомиллионного займа собственному директору. Речь идёт о сумме в 7 млн рублей.

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