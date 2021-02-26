Киев, , 13:13 — REGNUM Украина должна внести предложения, на основании которых можно продолжать переговоры. Об этом заявил представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс на брифинге 25 февраля, сообщило информационное агентство «Украинские новости».

«Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной», — сказал он.

Напомним, в январе 2021 года представители миссии МВФ обсуждали с украинскими властями меры по улучшению управления банками, дефицит бюджета страны и способы укрепления судебной системы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый кредит от МВФ Украина может получить к концу 2021 года.

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