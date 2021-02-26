Москва, , 13:11 — REGNUM В Кремле не слышали о дефиците вакцин от COVID-19 в российских регионах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита, нет какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложение», — сказал Песков.

По его словам, с течением времени темпы вакцинации населения будут повышаться, и параллельно «будут также увеличиваться производственные мощности».

Песков подчеркнул, что на сегодняшний день процесс производства вакцин и удовлетворения спроса на них идёт «достаточно гармонично», и никакого дефицита не возникает.