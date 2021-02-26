Ташкент, , 13:10 — REGNUM Депутатом Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана избран Шавкатжон Абдураззаков, сообщили 26 февраля в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии республики.

Выборы состоялись на совместном заседании областного, городского и районного кенгашей (совета) народных депутатов. Абдураззаков возглавлял Наманганскую область.

С июля 2017 года избранный сенатор занимал должность хокима (главы) Намангана. В марте 2020 года он возглавил Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды.

В сентябре 2020 года Абдураззаков был назначен исполняющим обязанности хокима Наманганской области.