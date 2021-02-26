Москва, , 13:10 — REGNUM Уходящая неделя отметилась целой россыпью всевозможных любопытных историй в отечественных Telegram-каналах. Выставки чемоданов и съедобной земли, татуированные птицы — самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Москве открылась необычная выставка, на которой представлено четыре сотни образцов съедобной почвы со всего мира. «Мослента» пишет, что желающие могут бесплатно продегустировать землю.

В Белгородской области оказались самые честные и неподкупные гаишники. «Это не похвала, а реальная ситуация — «договориться» можно с воронежскими и курскими, равно как и с ростовскими, но с нашими лучше не пробовать», — рассказывает «Белгородчина» и приводит несколько случаев, как сотрудникам пытались дать взятку, но в итоге правонарушители стали фигурантами уголовных дел за покушение на дачу взятки.

Группа воронежцев решила прокатиться по Дону на большой льдине, которую специально отпилили от берега. На льдине они жгли костер, катались на коньках и вообще, по мнению «Черноземца», вели себя не самым адекватным образом.

Северо-Западный федеральный округ

«Записки декабриста» пишут, что в Петербурге энтузиасты хотят установить памятник Григорию Распутину. Сама скульптура уже готова, осталось только согласовать место. Энтузиасты рассчитывают на садик в Юсуповском дворце, где как раз убивали Распутина, но против выступает местный музей.

Тем временем до Петербурга может дойти песок из Сахары. «Невские новости» рассказывают: облако пыли из пустыни надвигается на Европу и, не исключено, что дойдет до Невы. Но вообще такое маловероятно.

«Страновед» расхваливает село Териберка из Мурманской области, которое прославилось с выходом фильма «Левиафан», главным образом благодаря своим потрясающим северным пейзажам. Канал среди прочего уточняет, что в слове «Териберка» правильно ставить ударение на «и», а не на вторую «е», как делают в большинстве случаев.

Приволжский федеральный округ

В Перми наступила неожиданная и полная самоизоляция. «Добровольная причем», как отмечает «Пермский глобус». Причина в холоде. В городе термометры показывают минус тридцать. Такой холод очень необычен для последнего десятилетия.

В Татарстане случилась очередная грустная история с суеверием. Жительница Набережных Челнов оформила кредит, чтобы оплатить снятие порчи, подержала деньги над яйцом, собралась перевести оплату мошеннице. Но, видимо, порча снялась мгновенно, потому что, на счастье женщины, банк заблокировал перевод. «Рассказы о смешной России» пишут, что в банке посчитали операцию подозрительной.

Южный федеральный округ

Севастополь оказался в числе трех городов России, где жить дороже всего. «Как там Крым» уточняет, что компанию городу составили Армавир и Уссурийск. Здесь труднее всего прожить на среднюю зарплату. А легче всего живется на севере: в Сургуте, Мурманске и Тюмени.

«Кубанская телега» рассказала удивительную историю про дорожное происшествие. Сотрудники ДПС остановили на Кубани авто, где за рулем сидел несовершеннолетний, конечно, без прав. Родители доверили ему машину, потому что сами управлять не могли: отец пьян, мать под наркотиками. Это еще не все. Отец семейства напал на наряд ДПС, сломал одному сотруднику нос. Мать тоже напала на наряд. В итоге супруги отправились в изолятор.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Железноводске установят две вращающиеся шестиметровые каменные кружки весом по пятьсот килограммов. Отдыхающие смогут попробовать прокрутить их, чтобы оценить свое оздоровление и заодно загадать желание, пишет «Душевный Ставрополь».

Уральский федеральный округ

В Тобольске установят фигурки ангелов в самых интересных и популярных местах города. «ЯсУрала» пишет, что скульптуры будут сопровождаться аудиогидом и QR-кодом, и желающие смогут послушать «рассказы ангелов».

Под Магнитогорском застрял автобус с туристами из Екатеринбурга, которые ездили посмотреть на горные останцы — Инзерские зубчатки. На помощь им выехали грейдеры, но не смогли пробиться через снежные заносы. В итоге, сообщает «Екатеринбург №1», сотрудникам МЧС пришлось вызволять застрявших туристов с помощью снегоходов.

Сибирский федеральный округ

В Норильске выпало столько снега, что несколько детей прорыли тоннель в сугробе. Чтобы удобнее было добираться до школы, уточняют «Новости Красноярска».

В 2020 году Омская область поставила своеобразный рекорд: здесь произвели почти половину всей выпущенной в Сибири водки. «А сколько выпила?» — интересуется «Сибирский панк».

»Пульс Хакасии» рассказывает, что алтайским соколам, внесенным в «Красную книгу», будут делать особые татуировки для защиты от браконьеров. Татуировщиками выступят сотрудники соколиного питомника. Тату позволит отслеживать перемещения краснокнижных птиц и защитить их от продажи на черном рынке для соколиной охоты.

Дальневосточный федеральный округ

«Верблюд в огне» пишет, что на льду Байкала открыли целый ресторан. Сиденья кресел утеплены, а стены прозрачны и выпилины изо льда. Рестораторы утверждают, что в заведении не холодно.

В Магадане открылась выставка с красивым названием «Прибыл чемодан в Магадан». «Там действительно показывают чемоданы — старенькие, из фанеры. С ними когда-то люди приезжали на Колыму, их передавали из поколения в поколение. В чемоданах хранятся личные вещи колымчан, фото и документы, одежда. Почти все экспонаты не из музеев, их организаторам выставки предоставили сами магаданцы», — передает «Смотровая вышка».

Такие истории были в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.