Черкесск, , 13:10 — REGNUM Министерство внутренних дел Карачаево-Черкесии переедет в новое здание. Его открытие состоялось накануне, 25 февраля, в городе Черкесске. В торжественной церемонии принимал участие в том числе руководитель ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

Он выразил уверенность, что в новом просторном четырехэтажном здании сотрудникам полиции будут созданы все условия для успешной работы и вручил главе МВД по Карачаево-Черкесской Республике Александру Мельниченко символический ключ от здания.

Общая площадь помещений составляет около 10 тыс. кв. м. На четырех этажах разместились 130 служебных кабинетов, а также дежурная часть. Для удобства сотрудников также имеются своя столовая, спортивный и тренажерный залы, актовый зал на 225 мест и интерактивный 50-метровый тир.

Стоит отметить, что открытие нового здания МВД в регионе СКФО происходит впервые за последние десять лет.