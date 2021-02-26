Москва, , 13:09 — REGNUM Москва внимательно следит за ситуацией с авиаударами США в Сирии. Об этом сегодня, 26 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы очень внимательно мониторим, естественно, ситуацию на месте», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона находится в постоянном контакте с сирийскими коллегами.

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Что касается информации о том, уведомляли ли США Россию о о планируемом ударе по Сирии, то Песков ей не располагает, так такие сведения передаются по линии военных.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 февраля США нанесли удар по нескольким зданиям в Сирии на границе с Ираком. Как заявили в Пентагоне, целью авиаудара военно-воздушных сил США стала инфраструктура проиранских вооружённых групп в САР. Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что атака была совершена после получения разведывательной информации от иракской стороны. По словам министра, американские военные были уверены в точности этих сведений.

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