Оренбург, , 13:09 — REGNUM В Оренбургской области в 15 классах 15 школ и отдельных группах трех детских садов действует карантин, приводит данные на 24 февраля Управление Роспотребнадзора по региону. В ведомстве отметили, что разобщение детей осуществляется с целью предотвращения распространения острых респираторных инфекций.

Роспотребнадзор оценивает ситуацию в области ситуацию по заболеваемости ОРВИ как неэпидемическую. С 15 по 21 февраля незначительно увеличилось число заболевших среди взрослого и детского населения. Эпидпорог превышен только среди граждан старше 15 лет.

Стоит отметить, что на 14 февраля в Оренбуржье на карантин закрывали 27 классов 24 общеобразовательных учреждений и отдельные группы 12 детских садов.