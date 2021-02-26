Москва, , 13:09 — REGNUM Данные социологов об интересе граждан РФ к корпоративным пенсионным программам свидетельствуют о подорванном доверии к пенсионной системе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Рассчитывать, что люди массово понесут свои сбережения в пенсионные фонды, очень наивно. Интерес к корпоративным пенсионным программам, скорее, от безысходности. Люди понимают, что на государственную пенсию не проживешь, и что до нее еще надо дожить, а у корпоративных пенсионных программ антирейтинг ниже», — заявил Миронов.

При этом, отметил парламентарий, все, кто может откладывать деньги на старость, обходятся без пенсионных фондов.

По мнению парламентария, чтобы вернуть доверие к пенсионной системе, надо сначала отказаться от всех несправедливых реформ, из-за которых граждане чувствуют себя обманутыми.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсия от работодателя: при взносах в ПФР – это нереально