Красноярск, , 13:09 — REGNUM В Красноярске задержан адвокат, он подозревается в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело в отношении адвоката Свердловской коллегии адвокатов Красноярска возбуждено по материалам, поступившим из регионального УФСБ.

По предварительной версии следствия, адвокат в 2018 году заключил договор с супружеской парой. Он должен был оказывать юридическую помощь их несовершеннолетнему сыну, находящемуся под стражей по обвинению в совершении нескольких особо тяжких преступлений.

Через некоторое время супруги попросили адвоката помочь с изменением их сыну меры пресечения на другую, не связанную с лишением свободы. Также они попросили его посодействовать в назначении судом мягкого приговора.

Адвокат обманул семейную пару, заявив, что может решить эти вопросы через знакомых сотрудников правоохранительных и судебных органов. По его словам, «знакомым из органов» нужно будет передать 1 млн рублей.

Родители собрали нужную сумму за несколько месяцев, в том числе одолжив деньги у знакомых. Получив деньги, адвокат распорядился ими по своему усмотрению.

В 2019 году суд признал подростка виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. После этого супружеская пара попыталась решить вопрос с адвокатом по возврату денег. После нескольких неудачных попыток супруги обратились в УФСБ.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми суд вынес приговор в отношении жителя Челябинской области, признанного виновным в крупном телефонном мошенничестве.

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