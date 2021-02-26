Липецк, , 13:09 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 26 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Всего в регионе был зарегистрирован 431 летальный случай.

Выписаны после выздоровления были 21 тыс. 10 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области за сутки выявили 114 носителей коронавируса