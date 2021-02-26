Кош-Агачский район, Алтай, , 13:08 — REGNUM Движение по региональной дороге из Кош-Агача в Джазатор закрыто до 1 марта в связи с ухудшением погоды. Из-за разыгравшейся метели видимость на трассе упала до нуля, передаёт портал «Новости Горного Алтая» слова главы Кош-Агачского районаСерикжана Кыдырбаева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

Ситуация находится под контролем властей. Как отмечается, жизнедеятельность в селе Джазатор не нарушена.

«При улучшении погодных условий начнется расчистка дороги, необходимые силы и средства для этого имеются», — отметил глава.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики объявлено штормовое предупреждение. В течение суток 26 февраля здесь ожидается мокрый снег, переходящий в снег, усиление ветра до 25 метров в секунду, в горах — до 35 метров в секунду.

Читайте ранее в этом сюжете: В Горном Алтае ожидаются 35-градусные морозы