Сеул, , 13:11 — REGNUM Корейский автопроизводитель KIA представил видеотизер нового KIA K8 (GL3) 2022 модельного года. Видеоролик размещён на YouTube-канале HYUNDAI.

В ролике можно разглядеть в общих чертах внешний вид нового авто и более детально его головную оптику. Что же касается интерьера модели, то с ним можно будет детально ознакомиться в начале марта нынешнего года.

KIA K8 построен на основе актуальной модели K7 второго поколения (YG). При этом новинка больше по размерам своего предшественника. Также у автомобиля были улучшены технические характеристики и опции безопасности.

В силовой линейке K8 появится бензиновый мотор объёмом 3,5 л производительностью 300 «лошадей». Он заменит трёхлитровый бензиновый силовой агрегат.

Ранее компания KIA запатентовала в РФ кроссовер Sorento четвёртого поколения. В моторной линейке автомобиля два мотора. Один из них — четырёхцилиндровый бензиновый силовой агрегат рабочим объёмом 2,2 л мощностью 180 «лошадей». Второй — 2,5-литровый дизельный движок максимальной производительностью 199 л. с.

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