Самара, , 13:12 — REGNUM 279 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Сообщается, что всего в регионе выявлено 47 968 случаев заражения этой инфекцией. При этом 44 198 человек справились с ней, в том числе 271 человек победил вирус за минувшие сутки.

За неделю заболеваемость COVID-19 в регионе увеличилась на 11% в возрастной группе старше 65 лет. При этом в других возрастных группах фиксируется снижение этого показателя.

Отмечается, что показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 28,37 (в России — 58,43), а коэффициент летальности по области составил 1,89 (в России — 2,02).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 февраля в Самарской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области зафиксировали снижение уровня заболеваемости ОРВИ