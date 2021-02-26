Липецк, , 13:06 — REGNUM В Липецкой области 26 февраля подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 24 тыс. 443 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 21 тыс. 10 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 226 — за последние сутки. 431 человек скончался.