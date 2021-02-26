Москва, , 13:06 — REGNUM Российские власти опасаются, что репрессии против оппозиции на Украине будут лишь набирать обороты. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Просто есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине», — сказал Песков.

По его словам, в России видят «достаточно грубые, жесткие методы, незаконные методы», предпринимающиеся в отношении ведущих украинских политиков с высоким рейтингом, которые «далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти».

Песков подчеркнул, что такие репрессивные действия «не могут не вызывать обеспокоенности».