Ярославль, , 13:06 — REGNUM В Ярославле завершился второй этап капитального ремонта старейшегоздания областной детской клинической больницы. Он проходил за счётблаготворительной помощи. В течение 2019 и 2020 годов благодаряподдержке ПАО «Славнефть-ЯНОС» были капитально отремонтированы дваотделения: нефрологическое и неврологическое.

Областная детская больница Славнефть-ЯНОС

Капитального ремонта в больнице не было с момента постройки в 1967 году. В ходе работ была проведена перепланировка, модернизированыкоммуникации, системы вентиляции и лечебного газоснабжения. Теперь онисоответствуют санитарному законодательству.

Работы велись в два этапа. В нефрологическом отделении они завершились вмарте 2020 года, а в неврологическом — в 2021-м. Здесь также былизаменены основные виды инженерных коммуникаций, сделан ремонт палатс обустройством в них отдельных санузлов. Дополнительно смонтированасистема резервного горячего водоснабжения в душевой и буфетной. Вовремя сезонных профилактических отключений маленькие пациенты неостанутся без горячей воды.

В отделении неврологии также выполнен ремонт в процедурном ифизиотерапевтическом кабинетах, учебном классе для школьников, игровойкомнате. Сделано отдельное помещение для сенсорной комнаты, где будутпроходить реабилитацию дети с самой разной неврологической патологией. Здание больницы получило получило новые входные группы. Два крыльцасделаны с использованием противоскользящих материалов. Главный входоборудован пандусами и двухуровневыми перилами для удобства какмаленьких, так и больших пациентов.

В ближайшее время завершится монтаж пожарной сигнализации, и уже вмарте неврологическое отделение примет после ремонта своих первыхпациентов.

«В отделении смогут проходить обследование, лечение и реабилитациюодновременно более 30 детей. Дети в возрасте до 7 лет, а при наличиимедицинских показаний и более старшего возраста будут находиться всопровождении одного из родителей. Однако теперь, после проведениякапитального ремонта с реализацией нового проекта инженерныхкоммуникаций, размещение будет более комфортным», — отметила главный главный врач Ярославской областной детской клинической больницы МаринаПисарева.

Капитальный ремонт в отделениях медучреждения — один из социальныхпроектов ПАО «Славнефть-ЯНОС», реализованный в рамках Соглашения осотрудничестве с Правительством Ярославской области.

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