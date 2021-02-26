Ярославль, 26 февраля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Ярославле завершился второй этап капитального ремонта старейшего здания областной детской клинической больницы. Он проходил за счёт благотворительной помощи. В течение 2019 и 2020 годов благодаря поддержке ПАО «Славнефть-ЯНОС» были капитально отремонтированы два отделения: нефрологическое и неврологическое.

Славнефть-ЯНОС Областная детская больница

Капитального ремонта в больнице не было с момента постройки в 1967 году. В ходе работ была проведена перепланировка, модернизированы коммуникации, системы вентиляции и лечебного газоснабжения. Теперь они соответствуют санитарному законодательству.

Работы велись в два этапа. В нефрологическом отделении они завершились в марте 2020 года, а в неврологическом — в 2021-м. Здесь также были заменены основные виды инженерных коммуникаций, сделан ремонт палат с обустройством в них отдельных санузлов. Дополнительно смонтирована система резервного горячего водоснабжения в душевой и буфетной. Вовремя сезонных профилактических отключений маленькие пациенты не останутся без горячей воды.

В отделении неврологии также выполнен ремонт в процедурном и физиотерапевтическом кабинетах, учебном классе для школьников, игровой комнате. Сделано отдельное помещение для сенсорной комнаты, где будут проходить реабилитацию дети с самой разной неврологической патологией. Здание больницы получило получило новые входные группы. Два крыльца сделаны с использованием противоскользящих материалов. Главный вход оборудован пандусами и двухуровневыми перилами для удобства как маленьких, так и больших пациентов.

В ближайшее время завершится монтаж пожарной сигнализации, и уже в марте неврологическое отделение примет после ремонта своих первых пациентов.

«В отделении смогут проходить обследование, лечение и реабилитацию одновременно более 30 детей. Дети в возрасте до 7 лет, а при наличии медицинских показаний и более старшего возраста будут находиться в сопровождении одного из родителей. Однако теперь, после проведения капитального ремонта с реализацией нового проекта инженерных коммуникаций, размещение будет более комфортным», — отметила главный главный врач Ярославской областной детской клинической больницы Марина Писарева.

Капитальный ремонт в отделениях медучреждения — один из социальных проектов ПАО «Славнефть-ЯНОС», реализованный в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Ярославской области.