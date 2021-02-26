Канберра, , 13:04 — REGNUM Хью Джекман поделился с подписчиками в Instagram старым видео, в котором показано, как он вместе с Джоном Траволтой исполняет песню «Summer Lovin» из мюзикла «Бриолин». Ролик был опубликован 25 февраля на странице актёра.

Видео было записано в 2001 году в Австралии, тогда актёры занимались продвижением боевика «Пароль «Рыба-меч». Примечательным является то, что Джекман исполнил партию Оливии Ньютон-Джон.

«Чья это была идея и почему я на нее согласился?!», — написал Джекман.

Подписчики пришли от ролика в восторг, с момента публикации он набрал уже более 1,4 млн просмотров.

https://www.instagram.com/p/CLtwbWbDjba/

Напомним, мюзикл «Бриолин» вышел на большие экраны в 1978 году. Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон исполнили в нём главные роли.

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