Анкара, , 13:07 — REGNUM В Турции за сутки выявили 9572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 73 человека скончались от COVID-19. Об этом 26 февраля сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

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Согласно новым официальным данным, число выявленных случаев заражения в стране с начала пандемии увеличилось до 2 674 766, смертельных случаев — до 28 358.

Напомним, 25 февраля завершилось заседание научного совета Турции под председательством министра здравоохранения этой страны Фахреттина Коджы. После встречи, на которой обсуждалось «постепенное снятие ограничений, которое начнется 1 марта», министр заявил, что полное закрытие границ провинций не рассматривается, упомянув о продлении ограничений для лиц старше 65 лет.