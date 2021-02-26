Новосибирск, , 13:04 — REGNUM В пригороде Новосибирска 27 и 28 февраля ночью ожидается похолодание — до — 34 °C. 1 марта температура повысится. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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Так, 27 февраля ночью ожидается −25…−25 °С, днём −20…−22 °С, ветер западный 4−9 м/с, переменная облачность, в отдельных районах — небольшой снег, днём преимущественно без осадков, при прояснении — изморозь, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 28 февраля, температура ночью составит −27…−29 °С, днём −11…−13 °С, ветер ночью западный 3−8 м/с, днём южный 5−10 м/с, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой снег.

В понедельник, 1 марта, ночью прогнозируется до −13…−15 °С, днём −3…−5 °С, ветер юго-восточный 5−10 м/с, ночью — небольшой снег, днём — мокрый снег.