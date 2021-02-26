Москва, 26 февраля 2021, 13:05 — REGNUM Процессы преследования представителей оппозиционных сил на Украине могут набирать обороты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 февраля, общаясь с журналистами.
Песков добавил, что подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск блогера и политика Анатолия Шария, а до этого на Украине ввели санкции против депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и людей из его окружения.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил о том, что вина за мизерный товарооборот между Россией и Украиной лежит на представителях украинской власти, которые отказываются от отношений между странами.
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