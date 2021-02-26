Элиста, , 13:03 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 26 февраля.

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 295 жителей Калмыкии.

Напомним, что всего в Калмыкии зарегистрировано 18 тыс. 960 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 17 тыс. 890 пациентов.

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