Тюмень, , 13:02 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 82 случая заражения коронавирусом. Об этом 26 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 83 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 февраля коронавирусом заразились 31 137 человек. Выздоровели 29 274 человека, скончались 284 пациента с COVID-19 (на два человека более, чем днём ранее).