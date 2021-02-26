Москва, , 13:01 — REGNUM В Кремле не исключают контактов с Евросоюзом в случае введения на европейской территории ковид-паспортов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Не думаю, конечно, что какие-то нюансы сейчас проработаны и понятны самим странам-членам. Но в случае, если этот проект будет финализирован и какие-то документы будут вводиться, и с этими документами будет связано какое-то передвижение, то, конечно, это предмет для наших будущих контактов с европейцами и глубокого анализа», — сказал Песков.

По его словам, эта тема является важной, однако на международном уровне какие-либо договорённости отсутствуют, и они «вряд ли возможны».

При этом Песков подчеркнул, что Россия будет «самым тщательным образом» отслеживать, насколько такая инициатива в Европе будет касаться РФ.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил о преждевременности разговоров о ковид-сертификатах, о которых ранее заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, но отметил, что «подобные договоренности и подобное общее понимание в Евросоюзе, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать».