Москва, , 13:00 — REGNUM В Госдуме призвали внимательно рассчитать повышение тарифов на вывоз коммунальных отходов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

«Повышение хоть на копейку должно быть обосновано и сначала обсуждаться, только потом вбрасываться в информационное поле. Пока идея Минприроды не обсуждалась с профильными ведомствами и экспертным сообществом», — заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды не раз поднимал проблему рекультивации, причем не только свалок, но и других объектов накопленного вреда, например, различных вредных производств, напомнила она.

Минприроды предлагает заложить в тариф на вывоз коммунальных отходов 32 рубля в год с человека. Надбавка может увеличить тариф для населения примерно на 3%.

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