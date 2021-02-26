Москва, 26 февраля 2021, 13:01 — REGNUM Россия выступает с решительным осуждением авиаудара США по Сирии. Об этом 26 февраля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии», — сказала она.
Также официальный представитель российского МИД добавила, что Москва подтверждает свое неприятие каких-либо попыток «превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 17 проиранских ополченцев погибли в результате воздушного удара США по объектам на востоке Сирии.
Напомним, ранее министерство обороны США подтвердило нанесение авиаударов в районе сирийско-иракской границы в ночь на 26 февраля. Атака была направлена на объекты проиранских групп и стала ответом на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции.