Казань, 26 февраля 2021, 13:24 — REGNUM В Казани многоквартирный дом №14 по улице Ватутина признан аварийным и подлежащим сносу с июня 2018 года. Одна из местных жительниц пожаловалась на бездействие местных властей в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.
Прокуратура организовала проверку и установила, что постановление Исполкома муниципального образования города Казани, подписанное
Как сообщало ИА REGNUM, в России первые проекты комплексного развития территорий, которые включают снос аварийных и ветхих домов, будут реализованы в городах-миллионниках в 2021 году — Москве, Казани, Тюмени, Новосибирске, Кемерово.
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