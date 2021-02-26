Казань, , 13:24 — REGNUM В Казани многоквартирный дом №14 по улице Ватутина признан аварийным и подлежащим сносу с июня 2018 года. Одна из местных жительниц пожаловалась на бездействие местных властей в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Прокуратура организовала проверку и установила, что постановление Исполкома муниципального образования города Казани, подписанное 22.06.2018 года о признании дома аварийным и подлежащим сносу, до сих пор не исполнено, жильцы аварийного дома не расселены. В целях восстановления жилищных прав горожан прокуратура внесла в адрес руководителя Исполкома представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в России первые проекты комплексного развития территорий, которые включают снос аварийных и ветхих домов, будут реализованы в городах-миллионниках в 2021 году — Москве, Казани, Тюмени, Новосибирске, Кемерово.

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