Джакарта, , 12:59 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 8232 носителя коронавируса, сообщает Kompas.

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По состоянию на 26 февраля 2021 года в Индонезии выявили 1 322 866 случаев заражения коронавирусом.

Правительство объявило, что за сутки коронавирус смогли побороть 7261 пациент с COVID-19. Всего от коронавируса вылечились 1 128 672 человека.

Кроме того, за сутки от COVID-19 в Индонезии скончались 268 человек. Всего эпидемия унесла жизни 35 786 граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр молодежи и спорта ИндонезииЗайнудин Амалинацелен на вакцинацию 5000 спортсменов, тренеров и вспомогательного персонала.

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