Оренбург, , 12:58 — REGNUM В Оренбургской области заболеваемость COVID-19 снижается. Третий день подряд фиксируют менее ста заражений за сутки. Как сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, на 26 февраля суточный показатель составил 80 случаев заражения, что на 15 меньше предыдущего результата.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 37 424 носителя коронавируса. Оправились от болезни 34 402 человека.

В больницах лечение продолжают получать 618 пациентов с диагнозом COVID, из них 195 человек находятся в тяжелом состоянии. На искусственной вентиляции лёгких 31 оренбуржец, еще 495 пациентов получают кислородную поддержку.

Жертвой коронавирусной инфекции стали 598 человек, в том числе пятеро за последние сутки.