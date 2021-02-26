Курск, , 12:58 — REGNUM В Курской области 26 февраля зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 30 тыс. 454 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 27 тыс. 147 пациентов, в том числе 140 — за последние сутки. Скончались 448 человек.