Курск, 26 февраля 2021, 12:58 — REGNUM В Курской области 26 февраля зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»
Всего в регионе было выявлено 30 тыс. 454 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 27 тыс. 147 пациентов, в том числе 140 — за последние сутки. Скончались 448 человек.