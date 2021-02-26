Горно-Алтайск, , 12:58 — REGNUM Магазин «Аникс» в Республике Алтай получил штраф в размере 150 тыс. рублей за продажу сигарет несовершеннолетнему. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как отмечается, продавец проигнорировала требование об установлении возраста покупателя при возникновении подозрений на то, что тот не достиг совершеннолетия.

«Если покупатель не предоставил документ, позволяющий установить его возраст, продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной продукции», — отметили в управлении.