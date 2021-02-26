Ташкент, , 12:57 — REGNUM Глава департамента организационной и мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Сакен Жусупов призвал граждан республики отказаться от «покупки» отсрочки от армии. Об этом он заявил 26 февраля на брифинге в службе центральных коммуникаций.

По его словам, большинство «помощников», которые берутся оформить отсрочку за деньги, являются мошенниками. Они пользуются незнанием людей и берутся за дело в том случае, если призывнику положена отсрочка по закону.

Жусупов напомнил, что уклонение от службы в армии предусматривает административную и уголовную ответственность. Весенний призыв в ряды Вооруженных сил Казахстана пройдет с 1 марта по 1 июля 2021 года.