Москва, , 13:01 — REGNUM Реализации договорённостей по Нагорному Карабаху пока не мешают политические события в Армении. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 февраля журналистам.

Представителя Кремля спросили, опасаются ли в Москве срыва нагорнокарабахского урегулирования из-за обстановки в Ереване, где оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Нет, пока все реализуется», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ереване вблизи здания парламента Армении установлены десятки палаток. Лагерь разбили протестующие, которые требуют отставки Пашиняна.

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