Москва, , 12:56 — REGNUM Дипломатическая служба является тернистой и сложной, и именно этим можно объяснить случай с выездом сотрудников посольства РФ с территории Северной Кореи на дрезине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверное, лучше Маше Захаровой [официальный представитель МИД РФ] оценивать [данную ситуацию]… Лучше Министерству иностранных дел это оценивать. Послушайте, дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна», — сказал Песков.

По его словам, дипломатическая служба многим кажется «такой симпатичной, элегантной», однако в реальности «это очень сложная, суровая и напряженная служба».

Песков не исключил, что бывают и моменты, подобные тому, который произошёл в Северной Корее.