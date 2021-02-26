Москва, , 12:54 — REGNUM Рыночная стоимость нефти марки Brent поднималась ненадолго утром 25 февраля выше отметки в $67 за баррель. Но, в основном, это произошло за счёт краткосрочного фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране опустилась за предыдущую неделю до минимальных значений с лета 2020 года, составив лишь 9,7 млн баррелей в сутки.

Эти цифры отразили дополнительное, но конечно временное сокращение в среднем ещё более чем на 1 млн баррелей в сутки из-за погодных условий: снегопадов и мороза в Техасе, ключевом добывающем американском штате.

Впрочем, выпавшие объёмы наверняка вскоре вернутся на рынки, чему будут способствовать и всё ещё достаточно высокие нефтяные котировки. За последние 24 часа они отступили в район чуть ниже $65,50 за баррель.

Откат был продиктован, помимо чисто технических рыночных причин, статистикой того же минэнерго США по коммерческим запасам.

К удивлению многих, в хранилищах даже прибавилось за неделю 1,3 миллиона баррелей, тогда как средние ожидания опрошенных Bloomberg экспертов показывали вероятное сокращение запасов на 5,4 млн баррелей из-за упавшей добычи.

Запасы суммарно составляют по последним данным около 463 млн баррелей, что по-прежнему означает уникальное сочетание среднесрочного затоваривания с локальным дефицитом физической нефти в моменте.

Именно такой набор противоречивых факторов одновременно сохраняет нетронутым собственно как таковой растущий тренд по нефтяным ценам, но и вызывает у нефтетрейдеров резонные сомнения в способности рыночных котировок расти и дальше к новым высотам.

Сегодняшний авиаудар США по объекту проиранской шиитской группировки в Сирии нагнетает напряжённость на Ближнем Востоке, однако если этот шаг Пентагона останется без прямого ответа со стороны Ирана, то эта ситуация вряд ли скажется напрямую на добыче в Заливе и на поставках.

Тем не менее, данный чисто политический фактор тоже в конце недели работает на более высокие цены, что может и отсрочить фиксацию прибыли спекулянтами по нефтяным контрактам, несмотря на последний рабочий день месяца», — считает эксперт.

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