Сараево, 27 февраля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Президиум Боснии и Герцеговины недавно провёл голосование по поводу признания Косово, и результат был отрицательным. При каких условиях БиГ могла бы признать Косово, рассказал автору ИА REGNUMсербский политолог, экс-советник президента Республики Сербской Биляны Плавшич Александр Павич.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

Республика Сербская препятствует признанию сепаратистского Косово Боснией и Герцеговиной, подчеркивает Павич. «Решения в Президиуме БиГ принимаются на основании консенсуса, и, если нужно, можно задействовать клаузулу под названием «Насущный национальный интерес», — говорит он, что и было сделано.

Этой клаузулой представитель сербов Милорад Додик и угрожал двум другим членам Президиума, требуя повторить голосование. Если бы он во второй раз проголосовал против признания Косово, тогда этот вопрос был бы вынесен на голосование в парламенте Республики Сербской, который, скорее всего, тоже был бы против.

По этой причине, рассказывает Павич, член Президиума БиГ от бошняков Шефик Джаферович и не захотел повторно вынести вопрос признания Косово на повестку дня — он знал, что Додик опять проголосует против, и что парламент Республики Сербской поддержит его. «Додик настаивал на повторном голосовании, потому что он хотел, чтобы Босния и Герцеговина заняла позицию официального непризнания Косово, и он в итоге этого добился. И пока позиция сербского члена Президиума отражает общественное мнение в Республике Сербской, которое против признания лжегосударства Косово, нет никаких шансов на то, что Босния и Герцеговина признает это сепаратистское образование», — объясняет Александр Павич.

Полностью интервью читайте в материале Татьяны Стоянович «Республика Сербская не сдастся до тех пор, пока не сдастся Сербия».