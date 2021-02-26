Рязань, , 12:54 — REGNUM В Рязанской области 26 февраля подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 72 пациента, четверо скончались.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,3%. С начала пандемии в Рязанской области выявлены 24 тыс. 346 носителей инфекции, выздоровели 22 тыс. 358 человек. В лечебных учреждениях находятся 327 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба, зарегистрированы четыре летальных исхода. Всего в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 294 человека.