Самара, , 12:54 — REGNUM Снижение уровня заболеваемости внебольничной пневмонией и ОРВИ зафиксировано в Самарской области. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона. Так, заболеваемость ОРВИ, в сравнении с прошлой неделей, уменьшилась на 6,1%, а заболеваемость внебольничной пневмонией сократилась на 20%.

Отмечается, что в больницах области лечатся 3,7 тыс. пациентов с COVID-19, а на дому получают лечение 17 тысяч человек. При этом в области 46,5% инфекционных коек остаются свободными.

«С 1 марта ещё ряд лечебных учреждений региона вернуться в штатный режим работы и, после санитарной обработки, начнут принимать плановых пациентов», — передает слова министра здравоохранения региона Армена Беняна пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 26 февраля в области ожидают поставку еще 9,4 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возобновляются профосмотры и диспансеризация.

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