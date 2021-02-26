Кемерово, , 12:51 — REGNUM В Кемеровской области в период с 18:00 (время местное) 26 февраля до 18:00 28 февраля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Режим «чёрного неба» будет действовать в трёх кузбасских городах — Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области в ближайшее время ожидается похолодание до — 36 °C.

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