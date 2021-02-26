Красногорск, , 12:50 — REGNUM В Московской области четыре человека обвиняются в краже двух автомобилей, сообщили 26 февраля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Расследование уголовного дела уже завершено. В совершении преступлений обвиняют бывшую сотрудницу полиции и троих соучастников. Им инкриминируют кражу в крупном размере и покушение на кражу группой лиц с причинением значительного размера (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ — 2 эпизода, ч. 3 ст. 30, п. п. «а, в» ч.2 ст. 158 УК РФ). Также экс-полицейскую, работавшую следователем, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ — 2 эпизода).

В СК установили, что бывшая сотрудница правоохранительных органов взяла из служебной базы данных сведения о трёх автомобилях, и использовала эти сведения в дальнейшем для совершения преступлений. Она вступила в сговор с тремя мужчинами, в том числе с бывшим фигурантом уголовного дела, которое она вела. Совместно была разработана схема, по которой злоумышленникам удалось похитить два автомобиля. Также они попытались похитить третье транспортное средство.

Следствие выяснило, что одну из машин продали по поддельным документам.

Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения, рассказали в пресс-службе ГСУ по региону.