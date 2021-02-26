Москва, , 12:49 — REGNUM Достигнув 13-месячных максимумов в среду, 24 февраля, цена фьючерсов на нефть марки Brent незначительно скорректировалась. Число открытых фьючерсных позиций по фьючерсам на Brent достигло рекордного уровня в 2,8 млн контрактов на сумму $188 млрд, согласно данным биржи ICE. Кривая фьючерсов в течение февраля существенно выросла и превышает уровень в $60 за баррель на горизонте всего следующего года. Об этом 26 февраля ИА REGNUM заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

По его словам, ралли на нефтяном рынке, в результате которого цены уже превысили уровень до начала пандемии, вызвано перспективами восстановления экономики, сокращением добычи ОПЕК+ и слабым долларом США. «Несмотря на очевидную перегретость рынка, активность покупателей не снижается, оставаясь крайне высокой. В случае сохранения такого уровня оптимизма, цены на нефть могут достигнуть психологически важной отметки в $70 за баррель уже на ближайшей неделе», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что в более отдаленной перспективе в нефтяных ценах сохраняются высокие риски коррекции. «Так, нефтеэкспортеры ОПЕК+ в ответ на рост цен могут снизить объем сокращения уже с 1 апреля. В то же время текущая ценовая конъюнктура дает возможность американским производителям сланцевой нефти хеджировать будущие поставки по цене выше $55 за баррель, создавая тем самым, угрозу скачка добычи во втором полугодии 2021 года», — пояснил Галактионов.

«Буровая активность в США стабильно растет, этот тренд наблюдается несколько месяцев подряд. 26 февраля будут опубликованы данные Baker Hughes, которые смогут подтвердить или опровергнуть сохранение этой тенденции», — добавил эксперт.