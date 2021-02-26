Чебоксары, , 12:48 — REGNUM Февраль в Чувашии может стать не только самым холодным зимним месяцем в этом году, но и самым снежным. В ближайшее время в республике ожидается новая порция снегопадов, сообщал ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В феврале средняя температура была на 6 градусов ниже, чем в январе и декабре. Сегодня, 26 февраля, вечером начнётся сильный снегопад, который принесёт атлантический циклон. Из-за сильных порывов ветра, которые могут достигать 16 м/с, поднимается метель и резко ухудшится видимость на дорогах. По предварительным данным, за сутки высота сугробов может вырасти на 10−15 сантиметров

Оттепель, которая прогнозировалась ранее, коснётся только южных районов республики. В результате там ожидается ледяной снег. В Чебоксарах температура воздуха составит −2…−4 градуса мороза.

27 февраля снегопад продолжится, но уже не будет таким обильным. Утром 28 февраля ожидается похолодание до — 20 градусов мороза, 1 марта температура составит −18…−23 градуса мороза. 2 марта ожидается новая волна снегопада.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 и 27 февраля в Чебоксарах и по Чувашии объявлен «жёлтый» уровень опасности. Это связано с гололедицей, в большинстве районов — метель с ухудшением видимости до 500 м и менее, порывы ветра будут достигать 16 м/с.

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